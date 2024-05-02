Standart Chartered допустив падіння BTC до $50 000, збиткові інвестиції власників ALGO: що нового на ринку

Відтік капіталу в секторі спотових біткоїн-ETF досяг рекордних $563,7 млн

1 травня в американському секторі спотових біткоїн-ETF було зафіксовано рекордний відтік капіталу в розмірі $563,77 млн, згідно з SoSo Value. Це абсолютний максимум з моменту схвалення цього класу біржових фондів Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

Як видно, відтік капіталу було зафіксовано за 10 продуктами. Найсильніше постраждав фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) — $191,09 млн.

Крім того, 1 травня — це перший день, коли було зафіксовано відтік капіталу за позицією iShares Bitcoin Trust (IBIT) від компанії BlackRock. Раніше ми повідомляли про те, що цей фонд відзначився чистим припливом коштів протягом 70 днів поспіль.

Відтік коштів із сектору триває шість днів поспіль. Показник від 1 травня 2024 року — це новий абсолютний максимум, що видно на графіку нижче:

Примітно, чистий відтік капіталу 1 травня 2024 року перевищує втрати фондів за весь квітень — $563,77 млн проти $345,88 млн. Це сталося на тлі проосідання курсу біткоїна до $57 000.

Інвестиції 91% власників Algorand виявилися збитковими

Приблизно 90% інвесторів, які володіють токеном ALGO проекту Algorand, перебувають у збитках. Про це свідчать дані аналітичної платформи IntoTheBlock.

Згідно з наданою інформацією, позиції більшості власників ALGO перебувають «у мінусі». Приблизно 7% можуть зафіксувати прибуток, ще 2% перебувають у беззбитковій позиції.

Індикатори платформи вказують на те, що 83% користувачів утримують актив понад рік, ще 15% — від 1 до 12 місяців. Концентрація великих власників становить 68%.

На момент написання новини ALGO торгується поблизу $0,177. Токен посідає 60 місце за капіталізацією, яка становить $1,44 млрд. У червні 2019 року актив сягнув пікової позначки в $3,28, проте у вересні 2023 року його ціна впала до $0,087, згідно з CoinMarketCap.

Standart Chartered допустив падіння біткоїна до $50 тисяч

Аналітики банку Standart Chartered заявили, що курс біткоїна може продовжити своє падіння, опустившись до рівня в $50 000. Серед причин експерти вказали деякі тенденції на крипторинку і макроекономічні чинники, повідомляє The Block.

Представники установи зазначають, що просадка активу нижче позначки в $60 000 відкрила для першої криптовалюти шлях до подальшого падіння. Йдеться про зниження активу до значень від $50 000 до $52 000, підкреслили аналітики.

Одним із головних драйверів зниження курсу команда Standart Chartered називає п’ятиденний відтік капіталу зі спотових біткоїн-ETF. Наприклад, 30 квітня 2024 року цей клас активів втратив понад $161 млн. За підрахунками експертів, минулого місяця було тільки дев’ять торгових днів у «зеленій» зоні.

Ще однією причиною тривалого падіння біткоїна стала слабка реакція фінансового сектору на запуск криптовалютних ETF у Гонконзі. Ці інвестиційні продукти вийшли на ринок 30 квітня 2024 року. У день запуску загальний обсяг торгів за ними ледь перевищив $12 млн.

Глава Standard Chartered з дослідження ринку форекс і цифрових активів Джеффрі Кендрік заявив, що в разі зниження середньої ціни купівлі ETF нижче за $58 000 є ризик масштабної ліквідації за позиціями криптофондів.

Серед інших проблем, що впливають на падіння курсу, аналітики відзначили макроекономічні чинники. Зокрема це: скорочення припливу ліквідності в США, високі показники інфляції, низька ймовірність зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою та інше.

Мінфін Великої Британії попередив про ризики відмивання грошей через криптовалюту

1 травня 2024 року Міністерство фінансів Великої Британії представило звіт про роботу відомства за останні два роки. Фахівці дійшли висновку, що з 2022 по 2023 роки криптовалюта поряд із банківським обслуговуванням і управлінням активами створила найбільші ризики, пов’язані з відмиванням грошей.

У документі «Боротьба з відмиванням грошей і протидія фінансуванню тероризму» йдеться про те, що за зазначений звітний період часу в Управлінні фінансового нагляду Великої Британії (FCA) працювало понад 50 фахівців із фінансових злочинів. З них приблизно третина співробітників займалися наглядом за діяльністю криптофірм.

Під час аналізу даних FCA вивчило діяльність 238 фірм. Зазначимо, відомство є основним фінансовим регулятором Великої Британії і з 2020 року забезпечує реєстрацію фірм, діяльність яких пов’язана з цифровими активами.

«Грунтуючись на оцінці ризиків, FCA вважає, що фірми, які керують криптоактивами, залишаються особливо вразливими для фінансових злочинів. Вони становлять найбільший ризик бути використаними для відмивання грошей», — заявили у відомстві.

Повідомляється, що інші наглядові групи, які не входять до основного штату FCA, відкрили ще 375 справ, пов’язаних із фінансовими злочинами. Серед них 95 розслідувань мають стосунок до криптовалют, ідеться у звіті.