Уряд відстрочив аграріям із прифронтових територій повернення кредитів

Кабмін ухвалив рішення щодо пролонгації державних портфельних гарантій для кредитування фермерських господарств, які втратили потенційне заставне майно через воєнні дії. Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«Фермерські господарства, які до 2022 року отримали кредити і які розташовані на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, можуть відстрочити їх повернення до 31 грудня 2025 року», — сказано в документі.

Заявки від фермерів для продовження кредитування прийматимуть через Державний аграрний реєстр.

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«Це дуже важливе рішення для аграріїв, яке дозволить їм пролонгувати кредити, взяті до 24 лютого 2022 року. Це стимулюватиме розвиток і відновлення агросектору», — зазначив перший заступник міністра агрополітики Висоцький.

Про початок подання заявок на отримання підтримки Мінагрополітики пообіцяло повідомити згодом.