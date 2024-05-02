Відомий трейдер пояснив, чому ціна Біткоїна наближається до позначки $300 000

Попри те, що зараз ціна біткоїна знизилася до $57 тис., деякі експерти пропонують доволі позитивні прогнози. Наприклад, Tradingshow, у якого понад 72 тис. підписників на Tradingview, поділився своїм оптимістичним припущенням. Він розповів, що токен з успіхом протестував середнє значення і перебуває в консолідації. Про це повідомляє 200-денна ковзаюча середня. Простими словами, монета розташовується в тій точці, після якої йде агресивний «бичачий» тренд.

Чи справді ціна Біткоїна може піднятися до $300 000

На підтримку своєї думки Tradingshot навів дані 2013 року, коли після пробиття множинного числа Маєра цифровий актив показав сильний стрибок. Він також зазначив, що майбутнє зростання BTC залежить від циклу Фібоначчі. Перший рівень цього циклу перевищив позначку у 2,0, другий і третій — подвоїли результат до 6,0. Якщо це число зросте до 8,0, то можна буде говорити про рекордне подорожчання.

Однак для успішної торгівлі на ринку не можна покладатися тільки на чужі думки. Необхідно також навчитися самостійно відстежувати технічні показники. Зробити це можна за допомогою 99Bitcoins. Це освітній майданчик, де інвесторам представлені необхідні матеріали для роботи на крипторинку. У квітні у нього з'явився власний токен, який зараз продається за $0,00103.

Модель Learn-to-Earn так сильно сподобалася інвесторам, що за 4 етапи проєкт залучив уже понад $949 тис. Завдяки цій технології користувачі отримають більше токенів $99BTC за проходження курсів і виконання завдань.

За 10 років роботи на ринку спільнота 99Bitcoins зросла до 709,000 учасників. Плюс, понад 2 млн осіб є постійними підписниками. Вони читають статті та слухають курси з цифрових активів — загалом представлено близько 79 годин таких лекцій.

Крім цього, на проєкті присутній механізм стейкінгу. З його допомогою інвестори підвищують пасивний дохід, а APY становить 1914 % на рік. До цього слід додати проведення еірдропу, під час якого розігруються біткоїни на суму $99,999. Щоб їх отримати, потрібно виконати особливі завдання. Усі вони представлені на сайті платформи.

Особливо важливо, що з усіх учасників роздачі тільки 99 осіб отримають винагороди. Усіх їх буде обрано рандомно, коли конкурс завершиться через 79 днів.

Доволі цікаво, що працює $99BTC зараз на стандарті ERC-20, однак у майбутньому його буде переведено у формат BRC-20. Після цього розробники зможуть створювати нові застосунки, токени та NFT у мережі Bitcoin.

Також важливо зазначити, що всі власники $99BTC отримають доступ до:

ексклюзивних матеріалів і курсів;

торгових сигналів і стратегій, які створені провідними експертами індустрії;

спільноти, де зможуть поспілкуватися з однодумцями;

смарт-контрактів для ефективного стейкінгу.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 99BITCOINS

Висновок

Як правило, щоб почати розбиратися в ціновій динаміці криптовалют, потрібен значний досвід роботи на ринку. І навіть у цьому випадку деякі прогнози експертів не збуваються через нові умови на ринку. Однак це не означає, що слід діяти спонтанно і хаотично. Навпаки, необхідно навчитися відстежувати технічні показники та зчитувати дані сигналів. Зробити це можна, наприклад, за допомогою 99Bitcoins.