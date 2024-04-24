Tether буде заморожувати USDT-адреси, пов’язані з підсанкційними особами

Емітент найбільшого стейблкоїна USDT заявив, що заморозить гаманці, які використовують для обходу санкцій. Ця інформація з'явилась у відповідь на заяву державної нафтової компанії Венесуели PDVSA, яка збиралась використовувати USDT після відновлення санкцій на експорт нафти з боку США. Про це пише Cointelegraph.

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Рішення про блокування адрес, які потрапили під санкції Мінфіну США, в Tether ухвалили наприкінці минулого року. В компанії підкреслили, що поважають список OFAC SDN та прагнуть працювати над тим, щоб адреси, які потрапили під санкції, були негайно заморожені.

До теми: Нафтова компанія Венесуели хотіла переходити на розрахунки в USDT через санкції, але Tether їх заблокує