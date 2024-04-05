PayPal розширив використання PYUSD на міжнародні платежі

Платіжна компанія PayPal оголосила про запуск сервісу транскордонних платежів і переказів Xoom.

Сервіс доступний клієнтам зі США. Вони зможуть надсилати гроші одержувачам приблизно в 160 країнах, використовуючи стейблкоїн компанії PYUSD.

«Ця нова опція дає можливість користувачам Xoom зі США надсилати гроші друзям і родичам за кордон без комісії за транзакцію», — йдеться в повідомленні.

Компанія також навела звіт Світового банку, згідно з яким середня вартість переказу $200 світом становить трохи більше ніж 6%. Водночас PayPal прагне розширити використання свого стейблкоїна.

PayPal запустила стейблкоїн PYUSD в серпні 2023 року. На момент написання новини актив посідає 12 сходинку в рейтингу CoinGecko з капіталізацією $189,79 млн. Лідери сегмента — USDT і USDC.