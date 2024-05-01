Курс валют на 1 травня: долар у банках втратив п'ять копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,75−39,85 грн, євро — 42,70−42,88 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,60−39,66 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,19−42,24 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.