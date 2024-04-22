У «Дії» з’явилися нові військові облігації — «Бахчисарай» та «Макіївка»

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«Хочете допомогти державі та наблизити українські міста до деокупації? Купуйте нові облігації „Бахчисарай“ та „Макіївка“ за кілька кліків у смартфоні», — йдеться в повідомленні.

Які ставки

«Бахчисарай» — ставка від 17%, дата виплати — 28 січня 2026 року.

«Макіївка» — ставка від 16%, дата виплати — 12 березня 2025 року.

Як придбати

Щоб придбати державні цінні папери, потрібно обрати в застосунку відповідний розділ, обрати облігацію, партнера та кількість цінних паперів. Після авторизації та оплати облігації з’являться у застосунку протягом трьох днів.

Нагадаємо

Українці вже отримали понад 94 млн грн прибутку з облігацій. Ще сотні тисяч власників цінних паперів одержать кошти після закінчення терміну вкладу.