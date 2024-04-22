У застосунку «Дія» можна придбати нові військові облігації «Бахчисарай» та «Макіївка». Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
22 квітня 2024, 14:39
У «Дії» з’явилися нові військові облігації — «Бахчисарай» та «Макіївка»
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«Хочете допомогти державі та наблизити українські міста до деокупації? Купуйте нові облігації „Бахчисарай“ та „Макіївка“ за кілька кліків у смартфоні», — йдеться в повідомленні.
Які ставки
- «Бахчисарай» — ставка від 17%, дата виплати — 28 січня 2026 року.
- «Макіївка» — ставка від 16%, дата виплати — 12 березня 2025 року.
Як придбати
Щоб придбати державні цінні папери, потрібно обрати в застосунку відповідний розділ, обрати облігацію, партнера та кількість цінних паперів. Після авторизації та оплати облігації з’являться у застосунку протягом трьох днів.
Нагадаємо
Українці вже отримали понад 94 млн грн прибутку з облігацій. Ще сотні тисяч власників цінних паперів одержать кошти після закінчення терміну вкладу.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13
По тенденции — облигации могут тупо обнулить — точно также как Путина!
Еще вопрос — можно ли продать военные облигации — много было надежды в одно время — но сейчас мнение координально поменялось…
ну скорее всего вопрос к брокеру ICU… — продавать их буду в ближайшее время…
Невже тобі зайнятись нема більше чим?
Нема куди енергію подіти?
Я хоч і порохобот, але людина об'єктивна, і тому запитаю: як тобі вдалося пов’язати облігації та президента?
Стосовно питання про продаж, це не питання, ти просто зайвий раз захотіла тут політично заявити, що не хочеш себе пов’язувати з усім українським бо тебе «образили», люди які хочуть продати облігації звертаються до брокера, в якого купували, там допоможуть продати. Ти ж на економічному ресурсі, мала б це знати…
Следующие облигации — Харьков?
В место того чтобы усилить ПВО города — его сейчас тупо сливают!!!
А нужны ПВО которые сбивают не только ракеты — но и управляемые бомбы! Где оно???!!!
Зато ТЦК беспределит и миллионны $ стригут с населения! И власти официально заявляют — что этого НЕТ! И бусификация — это МИФ!!!
И население в место того чтобы донатить — копит деньги чтобы откупиться от ТЦК!
Какое же оно конченое!
МОДЕРАЦИЯ — УБЕРИТЕ ЭТО КОНЧЕНОЕ СУЩЕСТВО! УДАЛИТЕ ЕГО ПО IP!!!
Какая аренда ПВО на время войнЫ!!!??? Вы тут рехнулись??? Сейчас народ найдет это существо bosyak — даже по IP и будет ему делать разъяснительную работу! Даже если Харьков по гривне скинеться — хватит за его АРЕНДУ ПВО!