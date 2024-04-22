У «Дії» з’явилися нові військові облігації — «Бахчисарай» та «Макіївка»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 квітня 2024, 14:39

У «Дії» з’явилися нові військові облігації — «Бахчисарай» та «Макіївка»

У застосунку «Дія» можна придбати нові військові облігації «Бахчисарай» та «Макіївка». Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У застосунку «Дія» можна придбати нові військові облігації «Бахчисарай» та «Макіївка».

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Хочете допомогти державі та наблизити українські міста до деокупації? Купуйте нові облігації „Бахчисарай“ та „Макіївка“ за кілька кліків у смартфоні», — йдеться в повідомленні.

Які ставки

  • «Бахчисарай» — ставка від 17%, дата виплати — 28 січня 2026 року.
  • «Макіївка» — ставка від 16%, дата виплати — 12 березня 2025 року.

Як придбати

Щоб придбати державні цінні папери, потрібно обрати в застосунку відповідний розділ, обрати облігацію, партнера та кількість цінних паперів. Після авторизації та оплати облігації з’являться у застосунку протягом трьох днів.

Нагадаємо

Українці вже отримали понад 94 млн грн прибутку з облігацій. Ще сотні тисяч власників цінних паперів одержать кошти після закінчення терміну вкладу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 квітня 2024, 14:48
#
А нові військові повістки ще не зʼявилися?:)
+
+14
Riojas
Riojas
22 квітня 2024, 15:04
#
Каждому желающему помочь государству и приблизить украинские города к деоккупации © повестка должна идти в подарок
+
+13
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
22 квітня 2024, 15:40
#
Когда ожидать облигации Биндеровский Львив в составе Речь Посполитая?
+
+13
innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 15:42
#
В стране где гарант конституции — подписывает законы — которые нарушают конституцию — смысл в этих Облигациях?
По тенденции — облигации могут тупо обнулить — точно также как Путина!

Еще вопрос — можно ли продать военные облигации — много было надежды в одно время — но сейчас мнение координально поменялось…

ну скорее всего вопрос к брокеру ICU… — продавать их буду в ближайшее время…
+
+45
nitrolog
nitrolog
22 квітня 2024, 16:01
#
То не купуйте, якщо душа не лежить, досі все скиглиш))
Невже тобі зайнятись нема більше чим?
Нема куди енергію подіти?
Я хоч і порохобот, але людина об'єктивна, і тому запитаю: як тобі вдалося пов’язати облігації та президента?
Стосовно питання про продаж, це не питання, ти просто зайвий раз захотіла тут політично заявити, що не хочеш себе пов’язувати з усім українським бо тебе «образили», люди які хочуть продати облігації звертаються до брокера, в якого купували, там допоможуть продати. Ти ж на економічному ресурсі, мала б це знати…
+
+13
innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 16:03
#
А шо скажешь про то что из Харькова убрали ПВО?

Следующие облигации — Харьков?

В место того чтобы усилить ПВО города — его сейчас тупо сливают!!!

А нужны ПВО которые сбивают не только ракеты — но и управляемые бомбы! Где оно???!!!

Зато ТЦК беспределит и миллионны $ стригут с населения! И власти официально заявляют — что этого НЕТ! И бусификация — это МИФ!!!

И население в место того чтобы донатить — копит деньги чтобы откупиться от ТЦК!
+
+15
bosyak
bosyak
22 квітня 2024, 16:39
#
Спробую відповісти на цей поток свідомості. Харьківське ППО було орендне, оренда скінчилася, ппо повернули. Зараз буде повертатися. Керовані бомби дуже важко збити, треба відігнати авіацію, це тож ппо, яке повернеться. Якщо харків'яни не хочуть захищати Харьків, прийдеться захищати іншим, а Ви далі відкупайтесь від ТЦК.
+
0
innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 16:41
#
Какой сюр ты мешиль!
Какое же оно конченое!

МОДЕРАЦИЯ — УБЕРИТЕ ЭТО КОНЧЕНОЕ СУЩЕСТВО! УДАЛИТЕ ЕГО ПО IP!!!

Какая аренда ПВО на время войнЫ!!!??? Вы тут рехнулись??? Сейчас народ найдет это существо bosyak — даже по IP и будет ему делать разъяснительную работу! Даже если Харьков по гривне скинеться — хватит за его АРЕНДУ ПВО!
+
+15
bosyak
bosyak
22 квітня 2024, 16:50
#
Https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-orenduye-kompleksy-ppo-dlya-posylennya-zahystu-pid-chas-opalyuvalnogo-periodu/
+
0
innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 16:10
#
Еще раз президент гарант соблюдения Конституции — а президент свои обязаности нарушил — а это значит что правительсво не легитимное!
+
0
bosyak
bosyak
22 квітня 2024, 16:41
#
До чого тут уряд, якщо, як Ви кажете,«президент свои обязаности нарушил»?
+
0
innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 16:45
#
Написано в том что я написала! Подпсал презедент закон — который нарушает Конституцию Украины!
+
0
bosyak
bosyak
22 квітня 2024, 16:51
#
Ну якщо «Написано в том что я написала» тоді хай буде гречка.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Riojas и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами