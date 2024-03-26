Ціни на какао-боби зросли до рекорду й перевищили $10 тисяч за тонну

Котирування ф’ючерсів на какао вкотре оновили історичний максимум на побоюваннях дефіциту пропозиції. Ціни вперше перевищили $10 тис. за тонну. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Травневі ф'ючерси на какао-боби у Нью-Йорку під час торгів у вівторок подорожчали на 3,9% і досягли до $10 030 за тонну.

З початку року котирування підскочили у 2,4 раза, за останні п'ять сесій — більш ніж на 20%.

Нагадаємо, що у Кот-д'Івуарі, найбільшому постачальнику какао у світі, настала аномально спекотна погода, що загрожує врожаю какао-бобів. Попит на какао та шоколад у провідних економіках світу тим часом залишається високим.