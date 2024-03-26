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26 березня 2024, 16:50

Ціни на какао-боби зросли до рекорду й перевищили $10 тисяч за тонну

Котирування ф’ючерсів на какао вкотре оновили історичний максимум на побоюваннях дефіциту пропозиції. Ціни вперше перевищили $10 тис. за тонну. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Котирування ф’ючерсів на какао вкотре оновили історичний максимум на побоюваннях дефіциту пропозиції.

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Травневі ф'ючерси на какао-боби у Нью-Йорку під час торгів у вівторок подорожчали на 3,9% і досягли до $10 030 за тонну.

З початку року котирування підскочили у 2,4 раза, за останні п'ять сесій — більш ніж на 20%.

Нагадаємо, що у Кот-д'Івуарі, найбільшому постачальнику какао у світі, настала аномально спекотна погода, що загрожує врожаю какао-бобів. Попит на какао та шоколад у провідних економіках світу тим часом залишається високим.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+17
Uuu123
Uuu123
26 березня 2024, 17:20
#
Какао бобы выросли в цене, но выращивающие их в Африке все равно как и раньше будут жить впроголодь
+
0
mac
mac
26 березня 2024, 17:55
#
Шоколадным Петям (Петя это просто имя никакого отношения к реальным людям не имеет) хорошо продажи упадут, значит можно сократить персонал, а меньший обьем шоколадных издели продовать дороже, бабки себе в карман/офшор, если оставшиеся роботяги будут требовать повышения зарплаты гнать в шею, и брать ранее уволенных)
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