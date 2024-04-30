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30 квітня 2024, 8:00

Офіційний курс: НБУ знизив гривню на шість копійок

Національний банк України встановив на 30 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,6688 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

Національний банк України встановив на 30 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,6688 грн/$.
Фото:depositphotos

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Валютний ринок

НБУ на 30 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,49 грн. Європейська валюта подорожчала на 5 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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