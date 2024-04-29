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29 квітня 2024, 17:51

49% мережі АЗС Shell продадуть на аукціоні

Фонд держмайна планує виставити націоналізовану частку 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон та не пропонуватиме викупити її глобальній компанії Shell. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у відповідь на запит Forbes Ukraine.

Фонд держмайна планує виставити націоналізовану частку 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон та не пропонуватиме викупити її глобальній компанії Shell.

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Зазначається, що аукціон з продажу частки — це єдиний механізм, який буде використовувати Фонд.

«Фонд шукає шляхи для отримання найвищої цінової пропозиції у процедурі продажу, проте будь-який потенційний покупець буде мати рівні права, в тому числі Shell. Фонд вважає, що чим більшою буде конкуренція за такий актив, тим більшу користь отримає державний бюджет», — йдеться у повідомленні.

При цьому поки ФДМУ не готовий назвати орієнтовні строки проведення такого аукціону.

Джерело: Мінфін
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