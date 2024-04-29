Гривня зміцнилась. Чого чекати на валютному ринку

Протягом минулого тижня можна було спостерігати зміцнення національної валюти з 39,90−95 до 39,60 гривень за долар . Основна причина зміцнення гривні — затвердження фінансової допомоги США та позитивні очікування від цього. Про це заявила дSense Bank Тетяна Попович.

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Позитивний вплив на курс

Крім того, за її словами, позитивний влив на курс спричинило засідання НБУ щодо монетарної політики. Курс національної валюти, як зазвичай, має тенденцію до укріплення в цей день.

«Головною подією минулого тижня стало засідання НБУ, на якому регулятор знизив облікову ставку до 13,5%. Крім того, на тому ж засіданні, було розкрито бачення НБУ щодо ситуації в економіці країни. Так, лише протягом 25 квітня 2024 року гривня зміцнила свої позиції на 0,27 грн та встановила курс 39,46 грн/USD», — зазначила Попович.

Протягом минулого тижня Нацбанк, знову, виступив головним продавцем долара та реалізував на міжбанку 532 млн $. Сума менше ніж до цього, але і попит на валюту був не такий великий як два тижні тому.

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За словами Попович головний чинник на валютному ринку, наразі, великі обсяги бюджетного фінансування.

«Бюджетні кошти потрапляють в ліквідність банківської системи України і безпосередньо на міжбанківський ринок. Надалі надходження фінансової допомоги від ЄС та США відкриє більше перспектив для НБУ щодо регулювання ринку. Протягом цього тижня можна очікувати зміцнення гривні зважаючи на кінець місяця, сплату щомісячних податків та фінансову допомогу від партнерів. Відтак курс гривні буде коливатись у діапазоні між 39,30−39,80 грн/USD», — підкреслила Попович.