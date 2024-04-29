Гривня зміцнилась. Чого чекати на валютному ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 квітня 2024, 17:01

Гривня зміцнилась. Чого чекати на валютному ринку

Протягом минулого тижня можна було спостерігати зміцнення національної валюти з 39,90−95 до 39,60 гривень за долар. Основна причина зміцнення гривні — затвердження фінансової допомоги США та позитивні очікування від цього. Про це заявила дSense Bank Тетяна Попович.

Протягом минулого тижня можна було спостерігати зміцнення національної валюти з 39,90−95 до 39,60 гривень за долар.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позитивний вплив на курс

Крім того, за її словами, позитивний влив на курс спричинило засідання НБУ щодо монетарної політики. Курс національної валюти, як зазвичай, має тенденцію до укріплення в цей день.

«Головною подією минулого тижня стало засідання НБУ, на якому регулятор знизив облікову ставку до 13,5%. Крім того, на тому ж засіданні, було розкрито бачення НБУ щодо ситуації в економіці країни. Так, лише протягом 25 квітня 2024 року гривня зміцнила свої позиції на 0,27 грн та встановила курс 39,46 грн/USD», — зазначила Попович.

Протягом минулого тижня Нацбанк, знову, виступив головним продавцем долара та реалізував на міжбанку 532 млн $. Сума менше ніж до цього, але і попит на валюту був не такий великий як два тижні тому.

Читайте: Долар потрохи дешевшає: чи зміцнить цей тренд американська допомога

За словами Попович головний чинник на валютному ринку, наразі, великі обсяги бюджетного фінансування.

«Бюджетні кошти потрапляють в ліквідність банківської системи України і безпосередньо на міжбанківський ринок. Надалі надходження фінансової допомоги від ЄС та США відкриє більше перспектив для НБУ щодо регулювання ринку. Протягом цього тижня можна очікувати зміцнення гривні зважаючи на кінець місяця, сплату щомісячних податків та фінансову допомогу від партнерів. Відтак курс гривні буде коливатись у діапазоні між 39,30−39,80 грн/USD», — підкреслила Попович.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
29 квітня 2024, 17:13
#
Всё как всегда:

Февраль 2024: «курс вже 37.5, гривня стрімко падає, чому люди в паніці скуповують долар?»

Апрель 2024: курс наличный 40, «допомогу нарешті прийняли, бакси нікому не потрібні, люди вже ніяк не нарадуються феєричному зміцненню гривні і іншим позитивним новинам»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами