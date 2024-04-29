Українці задекларували торік 80 млрд доходів

Українці подали понад 120 тисяч декларацій про доходи у 2023 році на понад 80 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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«На сьогодні за 2023 рік подано вже понад 120 тис. декларацій про доходи. Це на 15 тис. більше, ніж минулого року. Задекларовано доходів вже на суму понад 80 млрд грн», — зазначив він.

За словами нардепа, до кінця подання декларацій залишилося два дні — до 1 травня.