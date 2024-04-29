Українські компанії беруться за страхування під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження не буде. Про це пише Liga.net з посиланням на директора з роздрібного бізнесу страхової компанії ІНГО Миколу Матика.
В Україні почали страхувати від війни житло та автівки
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Він розповів виданню про те, що найбільші українські страховики мають достатньо власного капіталу для страхування військових ризиків та виплат в сегменті фізичних осіб і вони прогнозують подальше зростання попиту на такі продукти.
«Попит на страхування від війни залишається стабільно високим. Якщо у січні-лютому 2024 року продажі страхування житла серед фізичних осіб з покриттям воєнних ризиків зросли у 2,5 раза, а кількість відповідних запитів — у 3−4 рази, то в березні поточного року ми бачимо зростання навіть відносно попередніх місяців. Такого захисту для споживачів все ще не вистачає», — сказав він.
Нині в цьому напрямку працюють 5−6 українських страховиків. Вони вже пропонують низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків та є досить гнучкими щодо ціноутворення та страхових сум.
Зокрема, щодо автомобілів, зараз багато компаній надають такі послуги в межах поліса КАСКО. Вони компенсують збитки від ракетних атак, безпілотників, руйнівних ударних чи звукових хвиль, пожеж та навіть наїзду військової техніки.
Щоправда, умови полісів мають низку обмежень, зокрема щодо віку та вартості авто. І не тільки.
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