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29 квітня 2024, 14:05

В Україні почали страхувати від війни житло та автівки

Українські компанії беруться за страхування під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження не буде. Про це пише Liga.net з посиланням на директора з роздрібного бізнесу страхової компанії ІНГО Миколу Матика.

Українські компанії беруться за страхування під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження не буде.

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Він розповів виданню про те, що найбільші українські страховики мають достатньо власного капіталу для страхування військових ризиків та виплат в сегменті фізичних осіб і вони прогнозують подальше зростання попиту на такі продукти.

«Попит на страхування від війни залишається стабільно високим. Якщо у січні-лютому 2024 року продажі страхування житла серед фізичних осіб з покриттям воєнних ризиків зросли у 2,5 раза, а кількість відповідних запитів — у 3−4 рази, то в березні поточного року ми бачимо зростання навіть відносно попередніх місяців. Такого захисту для споживачів все ще не вистачає», — сказав він.

Нині в цьому напрямку працюють 5−6 українських страховиків. Вони вже пропонують низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків та є досить гнучкими щодо ціноутворення та страхових сум.

Зокрема, щодо автомобілів, зараз багато компаній надають такі послуги в межах поліса КАСКО. Вони компенсують збитки від ракетних атак, безпілотників, руйнівних ударних чи звукових хвиль, пожеж та навіть наїзду військової техніки.

Щоправда, умови полісів мають низку обмежень, зокрема щодо віку та вартості авто. І не тільки. Так С К окремо зазначають, що виплат не буде у разі застосування зброї масового ураження — відповідні угоди містять пункти про виключення для «ядерної, біологічної, хімічної зброї».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
29 квітня 2024, 14:18
#
В Україні «від війни» автівки страхують вже з 2022 року. Не знаю чи страхували раніше, але в грудні 2022 я купив страховий поліс який мав додаткове покриття на випадок подій пов’язаниї з війною.

Мінфін знов не володіє головною темої свого сайту.
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0
bonv
bonv
29 квітня 2024, 14:33
#
Вже багато виплатили?
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