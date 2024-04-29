В Україні почали страхувати від війни житло та автівки

Українські компанії беруться за страхування під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження не буде. Про це пише Liga.net з посиланням на директора з роздрібного бізнесу страхової компанії ІНГО Миколу Матика.

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Він розповів виданню про те, що найбільші українські страховики мають достатньо власного капіталу для страхування військових ризиків та виплат в сегменті фізичних осіб і вони прогнозують подальше зростання попиту на такі продукти.

«Попит на страхування від війни залишається стабільно високим. Якщо у січні-лютому 2024 року продажі страхування житла серед фізичних осіб з покриттям воєнних ризиків зросли у 2,5 раза, а кількість відповідних запитів — у 3−4 рази, то в березні поточного року ми бачимо зростання навіть відносно попередніх місяців. Такого захисту для споживачів все ще не вистачає», — сказав він.

Нині в цьому напрямку працюють 5−6 українських страховиків. Вони вже пропонують низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків та є досить гнучкими щодо ціноутворення та страхових сум.

Зокрема, щодо автомобілів, зараз багато компаній надають такі послуги в межах поліса КАСКО. Вони компенсують збитки від ракетних атак, безпілотників, руйнівних ударних чи звукових хвиль, пожеж та навіть наїзду військової техніки.