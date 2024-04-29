NovaPay розмістив чергові випуски облігацій — серії D, E та F

NovaPay (емітент облігацій) зареєстрував та розмістив ще три випуски власних облігацій — серій D, E та F — на суму 100 млн грн кожний. Цінні папери вже доступні для купівлі у мобільному додатку NovaPay. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Відсоткова ставка

Відсоткову ставку визначено на рівні до 17% річних. Їх можна буде придбати строком від 1 до 12 місяців. Виплата доходу здійснюватиметься на платіжний рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів.

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Нагадаємо

NovaPay — перша приватна компанія в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. У 2023 році компанія розмістила перші три випуски цінних паперів (серії А, В та С) по 100 млн грн кожен.