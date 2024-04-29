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29 квітня 2024, 10:44

Китайські постачальники почали використовувати «підпільні» платежі з рф — Reuters

Китайські виробники почали використовувати підпільні платежі для розрахунків з рф, оскільки банки цієї країни ускладнили цей процес через санкції США. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Китайські виробники почали використовувати підпільні платежі для розрахунків з рф, оскільки банки цієї країни ускладнили цей процес через санкції США.

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«Оскільки великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов’язаних з росією, деякі китайські компанії звертаються до невеликих банків на кордоні та підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери — навіть використовуючи заборонену криптовалюту» — повідомили Reuters джерела.

Інші повністю пішли з російського ринку оскільки великим банкам тепер потрібні місяці, а не дні, щоб провести платежі з росії, що змушує його підключатися до нетрадиційних платіжних каналів або згортати свій бізнес.

За словами джерел, з минулого місяця китайські банки посилили перевірку транзакцій, пов’язаних з росією, або взагалі припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 квітня 2024, 10:57
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