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29 квітня 2024, 9:58

У Польщі фіксують на 20% менше консульських послуг для українців

У Польщі українські консульські працівники фіксують приблизно на 20% менше консульських дій після ухвалення в Україні закону про мобілізацію і тимчасового призупинення вчинення консульських дій для чоловіків у віковій категорії від 18 до 60 років. Про це Укрінформу повідомили в одній з консульських установ України у Польщі.

У Польщі українські консульські працівники фіксують приблизно на 20% менше консульських дій після ухвалення в Україні закону про мобілізацію і тимчасового призупинення вчинення консульських дій для чоловіків у віковій категорії від 18 до 60 років.

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Деталі

«Консульських дій стало приблизно на 20% менше», — поінформували у консульській установі, зазначивши, що йдеться саме про обслуговування чоловіків мобілізаційного віку.

Як пояснили у консульській установі, тимчасово припинено вчинення консульських дій, які стосуються безпосередньо чоловіків, наприклад, отримання довідки на укладення шлюбу, що є нотаріальною дією. Утім, чоловіки можуть у консульстві отримати консульські послуги, спрямовані на інших членів родини, зокрема, на отримання громадянства новонародженої дитини.

«Загалом ми працюємо у штатному режимі, надзвичайних випадків не зафіксовано. Ажіотажу теж не спостерігається», — зазначили у консульській установі.

Читайте: Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

Голова МЗС Дмитро Кулеба доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.

На сьогодні в Польщі перебуває близько мільйона біженців з України, а загальна кількість громадян України в РП перевищує 3 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 квітня 2024, 10:37
#
Форумные патриоты писали о полном
прекращении оказания консульских услуг.

И кому теперь верить…
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+30
Rubi0
Rubi0
29 квітня 2024, 10:51
#
Ну 100% не могло быть априори, беженцы в ЕС в основном женщины дети так что как минимум 50−70% консульских услуг на них приходиться.
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+60
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 квітня 2024, 10:51
#
Qwerty1999

Не надо этой БРЕХНИ!
Вы сами раздували бред! о выдачи загран паспортов.
По факту вы не имеете даже представления что такое «консульские услуги» (в массе), вы не имеете представления -что такое «консульский учет» и зачем он надо.
Тем более вы поддержали «сказку» о том что гр Украины, находящийся за пределами страны может «дистационно» обновить свои данные в ТЦК! Ну и соответственно ,вы даже не имеете представление — что такое обновить данные! На мой вопрос -как можно дистационно передать «мобилизационное предписание» (да и что это такое) вы не ответили. Что говорит о том, что и от службы в армии вы так же далеки как и от создания «бурана»!
Вопрос открытый — при каких случаях гр Украины. находясь в ЕС необходима отметка о «консульском учете» (которую уже без обновления данных в ТЦК не выдают) ?
Вы же эксперт, вы же должны это знать. если пишете на подобные темы.
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 квітня 2024, 11:31
#
Добавлю -«свежий момент» —
…В документі прописано, що оновити інформацію особа може в електронному кабінеті призовника, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Територіальних центрах комплектування (ТЦК).
Водночас схему електронного уточнення даних або як це можна буде зробити через ЦНАП ще не продумали. Більше того, речник Міноборони анонсував, що електронний кабінет для призовників запрацює лише в червні…

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4681948-cherhy-do-ttsk-chomu-pospishauit-choloviky

Qwerty1999
.вопрос открытый -что делать гр Украины, который находится в ЕС и у него контракт на три года, и работодатель требует (а по факту миграционное законодательство) каждый год обновлять «консульский учет», а он еще, этот гр Украины и авто купил и решил оформить на себя с правом временного ввоза в Украину (до двух месяцев)? Неговоря о регистрации места жительства, получение налогового «кода» и открытия счета в банке, не говоря о мелочах — апостиль переводов, получение национальных прав вождения. и т п.
Давай, рассказывай.
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
29 квітня 2024, 13:02
#
Зеленый клоун
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