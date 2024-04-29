Курс долара 40,7 грн/$, а зростання ВВП — 4,1%. Прогноз ICU

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 квітня 2024, 9:00

Курс долара 40,7 грн/$, а зростання ВВП — 4,1%. Прогноз ICU

Інвестиційна група ICU знову погіршила прогноз зростання економіки України на 2024 рік — із 5% до 4,1% через російські атаки на інфраструктуру, але водночас покращила прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Інвестиційна група ICU знову погіршила прогноз зростання економіки України на 2024 рік — із 5% до 4,1% через російські атаки на інфраструктуру, але водночас покращила прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%.
Фото: inventure.com.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що буде з економікою

«Економіка продовжує зростати у 2024 році прийнятними темпами, а масштабне руйнування енергетичної інфраструктури лише сповільнить, але не зупинить відновлення. Через додаткові проблеми з електропостачанням ми знизили прогноз зростання ВВП цьогоріч до 4,1% із попереднього рівня 5,0%», — аргументує перегляд прогнозу голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

ICU очікує, що номінальний ВВП України 2024 року становитиме $190 млрд, що на $9 млрд менше, ніж у грудневому прогнозі.

«Найбільше досягнення України в економічній сфері за останні квартали — це запуск чорноморського транзитного коридору, який зробив можливим експорт широкого кола товарів», — наголосив аналітик.

Читайте: ВВП України прискорилось у березні до 4,6% — Мінекономіки

Прогноз щодо інфляції

Також, на його думку, позитивною і водночас несподіваною тенденцією в першому кварталі поточного року стало різке сповільнення річної інфляції — до 3,2% у річному вимірі за підсумками березня.

«Ми бачимо, що наприкінці року інфляція становитиме 6,4%. Низька інфляція в поєднанні зі стабільністю валютного ринку означає, що існує значний потенціал для зниження процентних ставок. Наразі ми очікуємо, що до кінця року НБУ перегляне облікову ставку до 11,5−12%. Прибутковість ОВДП також відреагує і може стати нижчою за 14% за однорічними паперами наприкінці року», — зазначив Ваврищук.

В ICU вважають, що притоки міжнародної фінансової допомоги залишаться ключовим фактором, що забезпечує макроекономічну стабільність країни.

«Після схвалення пакета допомоги від США можна очікувати, що Україна отримає необхідні ресурси, які дадуть змогу НБУ збільшити резерви і дадуть змогу повністю нівелювати будь-які ризики на валютному ринку», — ідеться в публікації.

Зростання золотовалютних резервів

Зокрема, ICU покращила прогноз щодо золотовалютних резервів Нацбанку з $44,0 млрд до $44,7 млрд.

Що буде з курсом гривні

Серед інших позитивних тенденцій Ваврищук зазначив помірну і контрольовану девальвацію гривні, яка, як він вважає, є необхідним заходом для згладжування дефіциту зовнішньої торгівлі.

«Зважаючи на чіткі сигнали від НБУ про готовність до помірної контрольованої девальвації та збільшення волатильності курсу, ми переглянули прогноз курсу на кінець року до 42,3 грн/$1 порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/$1», — зазначив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU.

Загалом інвестгрупа позитивно оцінює реакцію уряду на фіскальні ризики в січні та лютому, коли притоки міжнародної фінансової допомоги були на мізерному рівні.

«Певні некритичні витрати було відтерміновано. Також позитивну роль відіграло значне зростання податкових надходжень», — наголошується в публікації.

«Наразі залишаються ризики того, що фактичний дефіцит державного бюджету цього року перевищить заплановані 1,6 трлн грн. Якщо це станеться, то уряд намагатиметься залучити додаткове фінансування переважно з внутрішнього ринку», — резюмував Ваврищук.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Moonlighter и 47 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами