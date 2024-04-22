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22 квітня 2024, 19:41

В росії різко зросли ціни на китайські авто, які займають половину ринку

Середня ціна нового китайського автомобіля в росії досягла 3,06 млн рублів ($32 тис). У перші три місяці 2024 року подорожчання становило 9,3% рік до року, що перевищило офіційний рівень інфляції в 7,2%. Про це пише The Moscow Times.

Середня ціна нового китайського автомобіля в росії досягла 3,06 млн рублів ($32 тис).

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Найсильніше — на 53% — зросла ціна на моделі GAC, які стали коштувати 4,3 млн рублів. Слідом йде Geely: автомобілі цього виробника додали 20,4% і в середньому їх можна купити в рф за 3,5 млн рублів.

Машини бренду Chery подорожчали на 13,3% і тепер оцінюються в 3,2 млн рублів.

«Не показав істотного зростання тільки Haval, який має виробництво в Тульській області: автомобілі цієї марки, як і раніше, обходяться приблизно в 2,6 млн рублів», — пише видання.

Попри подорожчання, попит на нові автомобілі китайських брендів у рф у третьому кварталі зріс на 158%.

Найбільшою популярністю у росіян користуються марки Chery (14,7%), Haval (14,5%) і Geely (14,2%). У топ-5, що охоплює як нові, так і старі машини, також увійшли Omoda (7,9%) і Jetour (5%).

Минулого року на китайські бренди припала приблизно половина продажів нових автомобілів у росії. Близько третини ринку зайняв «АвтоВАЗ», частку, що залишилася, — інші російські марки й продукція компаній, що пішли з країни. При цьому в грудні частка «китайців» перевищила 60% і становила трохи понад 119,45 тис проданих машин. Причому в десятці найпопулярніших виявилися вісім китайських марок.

У 2024 році виробники з Піднебесної мають намір продати в РФ майже 1,2 млн автомобілів.

Джерело: Мінфін
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