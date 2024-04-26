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26 квітня 2024, 13:46

Одна з найбільших інвесткомпаній в Європі CVC Capital Partners залучила на IPO 2 млрд євро

CVC Capital Partners вийшла на біржу у Нідерландах й залучила близько 2 млрд євро. Про це повідомляють на сайті компанії. Це IPO може стати одним з найбільших в Європі цьогоріч.

CVC Capital Partners вийшла на біржу у Нідерландах й залучила близько 2 млрд євро.

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Це одна з найбільших і найвідоміших у Європі інвестиційних компаній, яка керує активами на суму 186 млрд євро. Серед них — Lipton Teas and Infusions (колишній чайний бізнес Unilever) і швейцарський виробник годинників Breitling. У Польщі CVC володіє мережею магазинів Żabka.

Найвідоміша інвестиція CVC — компанія Formula One Group, яку вона контролювала з 2006 до 2016 року включно.

CVC Capital Partners Plc розмістила акції за ціною 14 євро за одиницю й залучила щонайменше 2 млрд євро в рамках IPO. Якщо буде реалізовано опціон із дорозміщення, сума угоди зросте до 2,3 млрд євро. Це одне з найбільших розміщень у Європі цього року.

Раніше «Мінфін» писав про те, що CVC планувала залучити 1,25 млрд євро від своїх інвесторів через лістинг.

Загальна ринкова вартість компанії після IPO оцінюється у 14 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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