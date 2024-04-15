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15 квітня 2024, 19:35

Один з найбільших інвестфондів CVC Capital Partners оголосив про вихід на біржу

Британська інвесткомпанія CVC Capital Partners оголосила про намір розмістити свої акції на біржі Euronext в Амстердамі. CVC планує залучити 1,25 млрд євро від своїх інвесторів через лістинг. Про це йдеться у пресрелізі компанії, пише Liga.net.

Британська інвесткомпанія CVC Capital Partners оголосила про намір розмістити свої акції на біржі Euronext в Амстердамі.

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CVC Capital Partners має намір залучити 250 млн євро шляхом продажу нових акцій, власники також планують продати свої акції. Один з акціонерів — інвесткомпанія Blue Owl — хоче збільшити свій пакет.

Згідно із заявою жоден зі співробітників фірми не продаватиме акції в рамках IPO.

Компанія розраховує на оцінку 13−15 млрд євро в ході IPO, пише Financial Times з посиланням на джерела.

CVC займала четверте місце в рейтингу 300 найбільших приватних інвестиційних компаній у світі Private Equity International, але опустилася на 15 місце в рейтингу 2023 року.

Водночас у 2023 році CVC зібрала найбільший у світі фонд прямих інвестицій розміром 26 млрд євро.

CVC Capital управляє активами на суму близько 186 млрд євро, у її портфелі частки в таких компаніях, як Breitling, Lipton Teas and Infusions. У Польщі CVC володіє мережею Żabka. 2023-го CVC уклала угоди щодо інвестування в данську транспортну компанію Scan Global Logistics, бразильського дистриб'ютора харчових продуктів Delly's та Жіночу тенісну асоціацію.

За оцінкою FT, найбільш резонансними в історії CVC стали угоди з контролю над Formula One Group, якою CVC володіла з 2006-го до 2017 року, часткою в Кубку шести націй — головному змаганні з регбі в Європі, купівлі консалтингової групи Teneo і чайного бізнесу Unilever.

CVC вже планувала провести лістинг в Амстердамі у першій половині 2022 року. Але висока інфляція, зростання процентних ставок, уповільнення економічного зростання та війна в Україні призвели тоді до заморожування ринку IPO.

Джерело: Мінфін
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