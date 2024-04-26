Парламентський комітет Швейцарії підтримав план допомоги Україні на $5,5 мільярда

Комітет швейцарського парламенту вчора, 25 квітня, проголосував за виділення допомоги Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млрд) у рамках більш широкого пакета, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що підтриманий законодавцями від лівоцентристських і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 млрд франків додаткових коштів для армії разом із сумою для України.

У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як «надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир у Європі через війну, яку росія веде проти України».

Українська частина пакета допомоги передбачає підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури, необхідної для життя в Україні, повідомили у парламенті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Швейцарія планує виділити 1,5 млрд франків ($1,75 млрд) на відновлення України у 2025−2028 роках у рамках стратегії міжнародного співробітництва.