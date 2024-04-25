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25 квітня 2024, 19:20

Приватбанк отримав 14 мільярдів прибутку за перший квартал

Державний Приватбанк за підсумками роботи у першому кварталі 2024 року отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба банку.

Державний Приватбанк за підсумками роботи у першому кварталі 2024 року отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фото: banker.ua

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На зниження прибутку вплинуло підвищення ставки оподаткування для банків, а також зміни макроекономічних умов як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, пояснили у пресслужбі банку.

Прибуток Приватбанку у першому кварталі до оподаткування становив 18,7 млрд грн, податок на прибуток — 4,8 млрд грн.

«Позитивний вплив на результати 1 кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля. При цьому реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП (в іноземній валюті) в облігації з більш тривалим терміном потребувало додаткових резервів під ці цінні папери», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Приватбанк розглядає можливість виходу на закордонні ринки

Крім того, девальвація гривні протягом першого кварталу 2024 року обумовила негативну переоцінку валютної позиції банку, яка була перекрита позитивним результатом переоцінки індексованих ОВДП. Загалом переоцінки вплинули на результат в сумі 1,4 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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