Приватбанк отримав 14 мільярдів прибутку за перший квартал

Державний Приватбанк за підсумками роботи у першому кварталі 2024 року отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба банку.

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На зниження прибутку вплинуло підвищення ставки оподаткування для банків, а також зміни макроекономічних умов як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, пояснили у пресслужбі банку.

Прибуток Приватбанку у першому кварталі до оподаткування становив 18,7 млрд грн, податок на прибуток — 4,8 млрд грн.

«Позитивний вплив на результати 1 кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля. При цьому реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП (в іноземній валюті) в облігації з більш тривалим терміном потребувало додаткових резервів під ці цінні папери», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, девальвація гривні протягом першого кварталу 2024 року обумовила негативну переоцінку валютної позиції банку, яка була перекрита позитивним результатом переоцінки індексованих ОВДП. Загалом переоцінки вплинули на результат в сумі 1,4 млрд грн.