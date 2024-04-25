25 квітня 2024 року аукціонний дім Scarce.City повідомив про продаж відомого в криптоспільноті блокнота з написом «Buy Bitcoin». Лот, що став популярним мемом, продали за 16 BTC (понад $1 млн). Про це пише Іncrypted.
Блокнот із написом «Buy Bitcoin» продали на аукціоні за $1 млн
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Що відомо
За наявною інформацією, покупцем блокнота став користувач, відомий на просторах Web3-ком'юніті під ніком Squirrekkywrath. Деякі експерти з криптосфери схарактеризувати нового власника напису як «ветерана біткоїн-індустрії».
Отримані кошти спрямують на розвиток гаманця в мережі Lightning на базі децентралізованої платформи Urbit. Засновником проєкту є Крістіан Лангаліс — автор нашумілого свого часу напису.
Зазначимо, що блокнот зі словами «Buy Bitcoin» став мемом після того, як потрапив у поле зору камер під час виступу ексглави Федеральної резервної системи Джанет Єллен у 2017 році.
Лангаліс продемонстрував напис, перебуваючи за спиною тодішньої голови відомства, яка брала участь у слуханнях Комітету з фінансових послуг Палати представників. Згодом його вивели з приміщення за порушення правил, а сам напис набув культового статусу.
Представники аукціонного дому Scarce.City заявили, що лот став для них рекордним за вартістю продажем. Захід проходив у тематичному біткоїн-барі під назвою Pub Key, розташованому в Нью-Йорку.
Нагадаємо
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