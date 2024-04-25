Блокнот із написом «Buy Bitcoin» продали на аукціоні за $1 млн

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Що відомо

За наявною інформацією, покупцем блокнота став користувач, відомий на просторах Web3-ком'юніті під ніком Squirrekkywrath. Деякі експерти з криптосфери схарактеризувати нового власника напису як «ветерана біткоїн-індустрії».

Отримані кошти спрямують на розвиток гаманця в мережі Lightning на базі децентралізованої платформи Urbit. Засновником проєкту є Крістіан Лангаліс — автор нашумілого свого часу напису.

Зазначимо, що блокнот зі словами «Buy Bitcoin» став мемом після того, як потрапив у поле зору камер під час виступу ексглави Федеральної резервної системи Джанет Єллен у 2017 році.

Лангаліс продемонстрував напис, перебуваючи за спиною тодішньої голови відомства, яка брала участь у слуханнях Комітету з фінансових послуг Палати представників. Згодом його вивели з приміщення за порушення правил, а сам напис набув культового статусу.

Представники аукціонного дому Scarce.City заявили, що лот став для них рекордним за вартістю продажем. Захід проходив у тематичному біткоїн-барі під назвою Pub Key, розташованому в Нью-Йорку.

Нагадаємо

На аукціоні Sotheby’s продали біткоїн-NFT за $254 000.