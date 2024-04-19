Meta представила нову версію свого ШІ

Meta Platforms представила оновленого помічника Meta AI, створеного на базі її великої мовної моделі Llama 3, йдеться у повідомленні Meta. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Наразі будуть доступні дві версії — Llama 3 8B та Llama 3 70B, які містять 8 млрд і 70 млрд параметрів відповідно. Моделі будуть інтегровані у віртуальний помічник Meta AI, який було презентовано у вересні минулого року.

Чат-бот буде доступний на основних платформ Meta — Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger. Він також отримав свій сайт — meta.ai, що дозволить безпосередньо конкурувати з ChatGPT.

Шукати відповіді на запити за допомогою Google та Bing чат-бот буде в режимі реального часу без необхідності для користувачів перемикатися між програмами.