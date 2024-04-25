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25 квітня 2024, 12:10

Нові правила для терміналів самообслуговування: безготівкові платежі залишаться доступними для всіх — НБУ

Національний банк планує обговорити фінальну версію проєкту змін до правил касових операцій у гривні за підсумками обробки пропозицій від учасників ринку. Регулятор також обіцяє створювати умови для безготівкових платежів у всіх регіонах України. Про це НБУ повідомив у відповідь на офіційний запит Мінфіну.

Національний банк планує обговорити фінальну версію проєкту змін до правил касових операцій у гривні за підсумками обробки пропозицій від учасників ринку.

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Деталі

22 березня 2024 року Нацбанк оприлюднив проєкт своєї ухвали зі змінами до касових операцій. Документ уточнює низку термінів та правил, у тому числі за готівковими платежами населення без відкриття рахунку, а також щодо інкасації та перевезення готівки небанківськими структурами.

До них належать і власники мереж терміналів самообслуговування, які профучасники називають ПТКС — програмно-технічний комплекс самообслуговування. Вони розташовані практично у кожному українському магазині і через них люди звикли поповнювати мобільні телефони, банківські карткові рахунки, платити за комунальні послуги та ін.

Проєкт НБУ мав великий резонанс серед профучасників насамперед у небанківських власників цих терміналів, які побоювалися, що їм заборонять проводити інкасацію своїх ПТКС власними силами — із залученням інкасаторів, що не ліцензуються Нацбанком, чиї послуги дешевші, ніж у банків та професійних СІТ-компаній (Cash-in-Transit), професійних інкасаторів.

У разі появи такої заборони допускалося підвищення для населення тарифів на платежі у терміналах самообслуговування чи навіть зняття терміналів у віддалених населених пунктах, де інкасатори ставлять підвищений тариф на обслуговування.

Це «Мінфіну» підтвердили і в Національному банку, де повідомили про масу пропозицій щодо роботи з готівковою виручкою платіжників.

«Найбільша кількість пропозицій/зауважень була отримана за пунктом 16 проєкту Змін. Йдеться про порядок здачі суб'єктами господарювання, зокрема і комерційними агентами банків, небанківськими постачальниками платіжних послуг та його комерційними агентами готівки (готівкової виручки). Наразі Національний банк опрацьовує надані пропозиції. Остаточних рішень щодо обліку/не обліку кожної конкретної пропозиції ще не ухвалено», — сказали нам у НБУ.

У Нацбанку також уточнили, що під час громадського обговорення (з 22 березня до 1 квітня 2024 року) проєкту документа до Національного банку надійшло 27 пропозицій від банків, небанківських структур, які надають платіжні послуги, інших суб'єктів господарювання, асоціацій, органів місцевого самоврядування та фізосіб.

У Національному банку запевнили, що зроблять усе, щоб українці навіть у віддалених населених пунктах мали змогу проводити безготівкові платежі, навіть якщо там зніматимуть термінали самообслуговування.

«З ініціативи регулятора банки спрямують свої зусилля на розвиток мобільних відділень, розміщення більшої кількості банкоматів, поширення безготівкових розрахунків та цифрових рішень, розширення мережі відділень.

Також зауважимо, що деякі банки залучають торговців як комерційних агентів для надання фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку (у тому числі для поповнення банківського рахунку за реквізитами платіжної картки). Надання торговцем як комерційним агентом банку зазначеної платіжної послуги користувачам може бути альтернативою для використання ПТКС", — йдеться у коментарі Нацбанку для Мінфіну.

У ньому також наголошується, що НБУ планує оприлюднити останню (після всіх доопрацювань) редакцію проєкту правил касових операцій у гривні.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+193
Riojas
Riojas
25 квітня 2024, 12:14
#
Я предлагаю также при использовании терминала требовать номер военного билета.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
25 квітня 2024, 13:00
#
Дякую за підказку, вільні люди, вільної країни :)
+
+60
torn
torn
25 квітня 2024, 12:16
#
З початку квітня компанія Нова Пошта примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 квітня 2024, 13:29
#
«Звертаюся до представників НБУ,
Антимонопольного комітету,
Кабінету міністрів, депутатів»

В НБУ, АМКУ, КМУ и ВРУ не мониторят тексты на веб-портале частной компании,
даже если в названии интернет-ресурса есть текст «Минфин».

+
+30
bonv
bonv
25 квітня 2024, 12:32
#
Поки що ні про що… Багато тексту…
+
0
brigadirius
brigadirius
25 квітня 2024, 14:26
#
По селах взагалі не розуміють про що тут верзуть. Он моя теща взагалі пенсію бандеролю отримує.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 квітня 2024, 14:39
#
Невже вона досі мріє отримувати пенсію щомісячно
з рук зятя курьерською доставкою, або щоб банкомат
Привату стояв в огороді та відганяв граків.
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