З початку року банки, що ліквідуються, виплатили своїм кредиторам понад 887 мільйонів

Протягом січня-березня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації склала 887,7 млн грн, з яких 304,9 млн грн — це погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зокрема, на задоволення вимог 3-ї черги спрямовано 424,7 млн грн (вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»); 73,8 млн грн — 4-ї черги (фізосіб і ФОП, які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом); 78,2 млн грн — 7-ї черги (юросіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами). Решту коштів отримали кредитори інших черг.

У цілому станом на 1 квітня 2024 року банки, ліквідацію яких здійснював Фонд, задовольнили вимоги кредиторів на загальну суму 69 667,2 млн грн, з яких 17 969,3 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, у т. ч. 16 597,7 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

«Від початку повномасштабного вторгнення банки, що ліквідуються Фондом, спрямували кредиторам 13,7 млрд грн, з яких 5,8 млрд грн отримав бізнес. Ключовими джерелами надходжень для задоволення вимог кредиторів є кошти від продажу активів банків, оренди майна та погашення кредитів і цінних паперів.

Водночас Фонд продовжує претензійно-позовну роботу зі стягнення шкоди з пов’язаних із банками осіб, причетних до доведення фінустанов до неплатоспроможності. Позитивні рішення судів надають законні підстави для стягнення відшкодування з цих осіб на користь кредиторів", — повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.