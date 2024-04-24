З початку року банки, що ліквідуються, виплатили своїм кредиторам понад 887 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 квітня 2024, 18:24

З початку року банки, що ліквідуються, виплатили своїм кредиторам понад 887 мільйонів

Протягом січня-березня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації склала 887,7 млн грн, з яких 304,9 млн грн — це погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом січня-березня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації склала 887,7 млн грн, з яких 304,9 млн грн — це погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.
Фото: НБУ

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зокрема, на задоволення вимог 3-ї черги спрямовано 424,7 млн грн (вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»); 73,8 млн грн — 4-ї черги (фізосіб і ФОП, які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом); 78,2 млн грн — 7-ї черги (юросіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами). Решту коштів отримали кредитори інших черг.

У цілому станом на 1 квітня 2024 року банки, ліквідацію яких здійснював Фонд, задовольнили вимоги кредиторів на загальну суму 69 667,2 млн грн, з яких 17 969,3 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, у т. ч. 16 597,7 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

«Від початку повномасштабного вторгнення банки, що ліквідуються Фондом, спрямували кредиторам 13,7 млрд грн, з яких 5,8 млрд грн отримав бізнес. Ключовими джерелами надходжень для задоволення вимог кредиторів є кошти від продажу активів банків, оренди майна та погашення кредитів і цінних паперів.

Водночас Фонд продовжує претензійно-позовну роботу зі стягнення шкоди з пов’язаних із банками осіб, причетних до доведення фінустанов до неплатоспроможності. Позитивні рішення судів надають законні підстави для стягнення відшкодування з цих осіб на користь кредиторів", — повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами