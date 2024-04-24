Після халвінгу біткоїн остаточно став більш дефіцитним, ніж золото. Про це свідчать дані аналізу платформи Glassnode.
24 квітня 2024, 19:46
У контексті емісії біткоїн остаточно став дефіцитнішим ніж золото — експерти
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До останнього халвінгу майнери видобули 19 687 500 BTC, що становить 93,75% від кінцевої пропозиції в 21 млн BTC. Протягом наступних 126 років залишиться емітувати 1 312 500 BTC, з яких половина у найближчі чотири роки.
Стабільний рівень емісії в 0,83% став нижчим, ніж у золота (2,3%). Емісія становить лише 0,1% від обсягів ончейн-переказів, торговельного обороту на спотовому і деривативному ринках.
Вплив халвінгу на доступну торговельну пропозицію зменшується впродовж циклів не тільки через скорочення кількості видобутих монет, а й у міру розширення масштабів активу та екосистеми навколо нього.
Джерело: Мінфін
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