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24 квітня 2024, 19:32

ОПЕК в захваті від потенційного партнерства з Намібією і пропонує свою підтримку

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) в захваті від потенційного партнерства з Намібією і готова підтримати південноафриканську країну на її шляху до видобутку нафти. Про це заявив генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гаїс, повідомляє Reuters.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) в захваті від потенційного партнерства з Намібією і готова підтримати південноафриканську країну на її шляху до видобутку нафти.
Фото: pixabay.com

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Група нафтовиробників ОПЕК+, втративши Анголу та інших гравців в останні роки, розглядає Намібію на предмет можливого членства, оскільки країна має намір почати видобуток нафти в наступному десятилітті після низки великих відкриттів родовищ.

«Ми в захваті від відкриттів в Намібії. Намібійська нафта та енергія будуть мати важливе значення для задоволення майбутнього попиту», — сказав Аль-Гаїс у заздалегідь записаному повідомленні на міжнародній енергетичній конференції в Намібії.

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TotalEnergies і Shell в останні роки зробили відкриття родовищ, які оцінюються у 2,6 мільярда барелів, завдяки чому Намібія планує розпочати видобуток нафти приблизно з 2030 року.

Джерела Reuters повідомили, що першочерговим завданням ОПЕК+ — було б приєднання Намібії до Хартії співпраці, групи, яка веде довгостроковий діалог про енергетичні ринки, але не приймає рішень щодо політики видобутку нафти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
24 квітня 2024, 22:03
#
Total та Shell не дозволять :)
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