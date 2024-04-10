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10 квітня 2024, 19:48

Міненерго США підвищило прогноз світових цін на нафту

Міністерство енергетики США підвищило свій прогноз світових цін на еталонну північноморську нафту Brent на 2024 рік на 1% — до $88,55 за барель. Про це йдеться у звіті аналітиків Управління енергетичної інформації (EIA) американського відомства, повідомляє enkorr.

Міністерство енергетики США підвищило свій прогноз світових цін на еталонну північноморську нафту Brent на 2024 рік на 1% — до $88,55 за барель.
Фото: freepik.com

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Попередня оцінка експертів передбачала середньорічні ціни на Brent на рівні $87 за барель. Таким чином, прогноз підвищили на $1,55.

Аналітики також підвищили оцінку вартості еталонної марки сировини на 2025 рік. Очікується, що барель нафти Brent наступного року коштуватиме в середньому $86,98 замість раніше прогнозованих $84,8.

Крім того, у Міненерго США підвищили прогноз добового видобутку нафти у країні на 2024 рік. Згідно з очікуваннями експертів, показник перебуватиме на рівні 13,21 млн барелів (плюс 20 тис. порівняно з попередньою оцінкою).

2025 року середньодобові обсяги видобутку сировини в США досягнуть позначки 13,72 млн барелів.

Нагадаємо

Раніше виконавчий директор найбільшого у світі енерготрейдера Vitol Рассел Харді заявив, що цього року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $80−100 за барель, а глобальний попит на «чорне золото» зросте на 1,9 млн барелів на день.

Джерело: Мінфін
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