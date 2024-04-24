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24 квітня 2024, 18:57

росія постачатиме газ до Китаю на 28% дешевше, ніж в Європу

рф постачатиме газ до Китаю на 28% дешевше, ніж європейським споживачам, щонайменше до 2027 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прогноз Міністерства економічного розвитку росії.

рф постачатиме газ до Китаю на 28% дешевше, ніж європейським споживачам, щонайменше до 2027 року.
Фото: freepik.com

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Прогноз вказує на фінансові обмеження для інтенсивних зусиль Москви з розбудови енергетичних зв'язків з Китаєм на тлі протистояння із Заходом.

Ще до повномасштабного вторгнення Газпром заявив, що розглядає азійську країну як перспективний ринок збуту, очікуючи, що попит на європейських ринках скоротиться до кінця цього десятиліття.

Цього року міністерство прогнозує ціну експорту газу до Китаю на рівні $257 за 1000 кубометрів порівняно з $320,30 для потоків на західні ринки, згідно з базовим сценарієм.

З 2025 року і до 2027 року ціна для Китаю буде поступово знижуватися, в той час, як ціна для поставок у західному напрямку, за прогнозом, залишиться майже незмінною.

Зараз Газпром постачає газ до Китаю напряму по газопроводу «Сила Сибіру» і поступово нарощуватиме обсяги до запланованого річного максимуму в 38 мільярдів кубометрів наступного року.

У 2022 році, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну, російський виробник газу підписав другу угоду про постачання 10 мільярдів кубометрів на рік до Китаю, поставки якого заплановані до 2027 року.

Експорт газу має намір зростати й надалі, оскільки росія та Китай обговорюють можливе використання газопроводу «Сила Сибіру 2», яке збільшить поставки Газпрому до 98 мільярдів кубометрів на рік.

Проте, навіть якщо плани здійсняться і всі три трубопроводи запрацюють на повну потужність, вони транспортуватимуть лише приблизно половину того, що росія відправляла до Європи до повномасштабної війни в Україні.

Газпром все ще експортує трубопровідний газ до кількох європейських країн і Туреччини, але минулого року потоки до Європи впали до найнижчого рівня з початку 1970-х років і склали приблизно 45 мільярдів кубічних метрів, згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства.

За даними Газпрому, це невелика частка від рекордних 201 мільярда кубометрів, транспортованих на Захід у 2018 році.

Джерело: Мінфін
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