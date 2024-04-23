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23 квітня 2024, 15:40

Нафтова компанія Венесуели переходить на розрахунки в Tether USDT через санкції

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA планує використовувати стейблкоїн USDT від компанії Tether для експорту сирої нафти та мазуту через поновлення санкцій з боку США. Про це пише Reuters.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA планує використовувати стейблкоїн USDT від компанії Tether для експорту сирої нафти та мазуту через поновлення санкцій з боку США.

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Перехід до розрахунків у криптовалюті спрямований на зниження ризиків заморожування рахунків у закордонних банках.

Минулого тижня Міністерство фінансів США зобов'язало клієнтів та постачальників PDVSA, а також компаній, де вона володіє 50% і більше, згорнути діяльність за генеральною ліцензією до 31 травня 2024 року. Після завершення цього періоду санкції відновляться у повну силу.

Цей крок ускладнить для країни збільшення видобутку та експорту нафти, бо компаніям доведеться чекати на індивідуальні дозволи США для ведення бізнесу з Венесуелою.

Завдяки ліцензіям США експорт венесуельської нафти у березні досяг близько 900 000 барелів на день, що є найвищим показником за чотири роки.

До кінця I кварталу 2024 року PDVSA вже перевела багато спотових нафтових угод без свопу на контракт, що вимагає передоплати в доларах США. Крім того, нафтова компанія звернулася до нових клієнтів з проханням зберігати криптовалюту на своїх гаманцях для проведення операцій з нафтою.

Один із трейдерів розповів агентству, що оскільки платежі за нафту в USDT не відповідають вимогам якогось департаменту з дотримання торговельного законодавства, PDVSA та її партнери покладаються на роботу з посередниками. Потенційно це може знизити прибуток компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Riojas
Riojas
23 квітня 2024, 15:54
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Ждём санкций для tether…
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mantis05
mantis05
23 квітня 2024, 16:35
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Это как запретить наличный доллар: с помощью него обходят санкции) tether невозможно под санкции подвести, ведь они соблюдают все правила, предписания и санкции ГД
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
23 квітня 2024, 16:44
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Как это невозможно? Уже давно есть подсанкционный тезер, который блокируется как только попадает на какую-то биржу.
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