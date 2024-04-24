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24 квітня 2024, 12:07

В Сенаті США підтримали заборону TikTok

Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу. Це документ входив у пакет іноземної допомоги, зокрема й Україні. Про це пише AP.

Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

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20 квітня Палата представників ухвалила цей законопроєкт, який включає заборону TikTok у країні. Він передбачає, що ByteDance матиме до одного року на продаж соціальної мережі.

На думку багатьох американських законодавців, TikTok становить загрозу національній безпеці США, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх 170 мільйонів американських користувачів.

В Сполучених Штатах вже з'явилося чимало бажаючих викупити соцмережу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Genna Smatko
Genna Smatko
24 квітня 2024, 12:20
#
Китай заборонить ютуб.
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0
Sinteo
Sinteo
24 квітня 2024, 12:30
#
І шо? тіктік нінужєн.
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0
bonv
bonv
24 квітня 2024, 12:31
#
Те що забороняють стає більш популярнішим:)
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