Приплив коштів в спотові біткоїн-ETF склав $62 млн, Binance запустила спотовий копітрейдинг: що нового на ринку

Block Джека Дорсі завершила розробку чипа для майнінгу

Компанія Block Джека Дорсі, раніше відома як Square, оголосила про плани зі створення нової системи майнінгу. Згідно з повідомленням у блозі, вона завершила розробку власного 3-нм чипа для видобутку біткоїнів.

«Ми завершили розробку нашого 3-нм чипа для майнінгу біткоїнів. Крім того, ми наблизилися до фінальної стадії створення системи майнінгу спільно з провідним виробником напівпровідників», — йдеться в заяві фірми.

Варто зазначити, ще в жовтні 2021 року генеральний директор Block Джек Дорсі запропонував використовувати спільний підхід до видобутку криптовалюти та зробити цей процес повністю децентралізованим.

В Block зазначили, що компанія витратила чимало часу на спілкування з різними майнерами, щоб визначити ключові проблеми галузі. Зібравши необхідну інформацію, вона готова запропонувати компаніям новий чип і повноцінну систему майнінгу.

«Наш чип зможе забезпечити продуктивність, необхідну компаніям усіх типів для успішного розвитку та отримання прибутку в п’яту епоху майнінгу», — заявили представники Block.

Binance запустила спотовий копітрейдинг

Криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск спотового копітрейдингу. Про це повідомляє ForkLog.

За допомогою нового інструменту користувачі зможуть відстежувати й автоматично здійснювати ті самі торгові угоди, що й провідні трейдери. Останні, зі свого боку, щотижня отримуватимуть 10% частку прибутку і знижку в 10% на комісію від користувачів, які повторюють їхні стратегії.

Серед переваг функції Binance називає швидкість і ефективність угод, а також диверсифікацію та управління ризиками.

Копітрейдери можуть переглядати показники ефективності провідних трейдерів, як-от звіти про прибутки та збитки, і обирати ті, яких вони хочуть дотримуватися, встановлюючи власні засоби контролю ризиків.

Наразі спотовий копітрейдинг доступний досвідченим користувачам, обсяг активів яких відповідають мінімальним вимогам для реєстрації як провідних трейдерів — від 500 до 250 000 USDT.

Загальний доступ до інструменту відкриють у травні.

Фінський проєкт задіяв тепло від майнінгу для обігріву будинків

Компанія з Фінляндії Hashlabs Mining представила проєкт, що дає змогу генерувати тепло за допомогою пристроїв для майнінгу біткоїна для обігріву будинків.

Рішення являє собою поєднання ASIC-пристроїв з гідроохолодженням моделі WhatsMiner M63S з фінською системою центрального теплопостачання. Отримане від видобутку першої криптовалюти тепло передаватиметься через мережу ізольованих труб до кількох житлових будинків.

Ініціатива покликана надати домогосподарствам вигоду від промислового майнінгу.

«Система забезпечує теплом кілька будівель з одного кластера. Тепло генерується на виробництві у вигляді гарячої води, яка надходить підземними трубами в підключені будівлі», — пояснив співзасновник Hashlabs Mining Джаран Меллеруд.

Вода, яку WhatsMiner підігріває до температури близько 70 °C, має замінити тепло, що видобувається за допомогою торфу, кам’яного вугілля та інших копалин.

За словами Меллеруд, місцевий партнер компанії вже інтегрував дві біткоїн-установки з фінськими тепломережами і наразі впроваджує третю.

За даними Статистичного управління Фінляндії, станом на 2019 рік більша частина будівель у країні обігрівалася за допомогою:

тепла від деревного палива (35%),

кам’яного вугілля (18%),

торфу (15%).

Приплив коштів в спотові біткоїн-ETF склав близько $62 млн

22 квітня 2024 року чистий добовий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF склав $62,09 млн, згідно з SoSo Value. Зазначимо, 19 квітня в секторі біржових фондів також зафіксували приплив коштів на суму $59,56 млн.

За даними SoSo Value, перше місце за припливом капіталу 22 квітня посів криптофонд Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) від компанії Fidelity. Він додав до свого балансу $34,83 млн, а обсяг коштів під управлінням досяг позначки в $8,18 млрд.

На другому місці знаходиться інвестиційний продукт від фірм Ark Invest та 21 Shares з показником у $22,56 млн, на третьому — iShares Bitcoin Trust (IBIT) — $19,65 млн. Решта біткоїн-ETF сумарно отримали $20,04 млн.