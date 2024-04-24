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24 квітня 2024, 10:05

Українці стали частіше дарувати авто — МВС

У квітні в сервісних центрах МВС спостерігається значне збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Про це повідомляє МВС.

У квітні в сервісних центрах МВС спостерігається значне збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами.
Фото:depositphotos

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Зростання попиту

Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. З початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня — 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування. За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня.

Як перереєструвати або подарувати авто

Під час оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове чи постійне проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність на іншу особу (за потреби).

Якщо ви вирішили подарувати транспортний засіб, договір дарування можливо оформити у сервісному центрі МВС. Також цей документ можливо зробити в нотаріуса та додати до загального пакета документів для здійснення перереєстрації. Відповідно до Податкового кодексу України, за перший і другий ступені спорідненості податки не сплачуються.

Вартість перереєстрації легкового авто орієнтовно 755 грн без видачі номерного знака. Сюди входить адміністративна послуга та бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо

Напередодні Верховна Рада схвалила у другому читанні закон про мобілізацію № 10449. Одна з новацій включає вилучення у громадян автомобілів на потреби Збройних Сил України.

У кого і як можуть вилучати авто для ЗСУ

Вилучити машину на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Але перед цим мають провести оцінку автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.

Повертатимуть автомобіль власникові протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Три літри
Три літри
24 квітня 2024, 11:10
#
І тут ця хайпова стаття про автовласників
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
24 квітня 2024, 11:55
#
Всеодно розкуркулять.
+
+10
Три літри
Три літри
24 квітня 2024, 11:57
#
Кого?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
24 квітня 2024, 12:22
#
Дайте вгадаю і все на жінок переоформлювалося. До чого призвела свята дебілізація.
+
0
bonv
bonv
24 квітня 2024, 12:31
#
Особливо зе-хабарники… На діда, на бабу, на тата і на маму…
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