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24 квітня 2024, 9:38

Більш ніж половина українських новобудов мають суди по землі — Опендатабот

54% житлових комплексів, що наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок. Втім, це не найбільші проблеми, з якими стикаєшся, намагаючись купити житло в новобудові. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

54% житлових комплексів, що наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок.
Фото:depositphotos

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Проблеми з новобудовами

Серед майже чотирьох сотень проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять. Забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Втім, найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах — в Реєстрі речових прав відсутня інформації про зв'язок землі із будівництвом.

«Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову — це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в неї жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо

Наразі головні ризики ми вбачаємо саме у землі, тож перше дослідження зосереджено саме на цих питаннях", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.

Основні ризики

До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:

  • відсутність дозволів на будівництво;
  • відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;
  • договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;
  • невідповідність цільового призначення земельної ділянки — тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;
  • Наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;
  • Невідповідність будівництва до містобудівних умов (поверховість та висотність).

Методика дослідження

Аби отримати та зібрати інформацію про всі будинки, що наразі будуються в Україні, Опендатабот проаналізував відкриті дані Реєстру будівельної діяльності, Єдиного державного реєстру судових рішень, державного земельного кадастру, фінансової звітності та публічну інформація за запитами з Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно України.

Дані про усі новобудови країни зібрано в проєкті «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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Prya
Prya
24 квітня 2024, 11:16
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И что делать с недвигой, под которой не продлена аренда? Мне юристы говорили, что там не все так просто, и что за снос люди через ЕСПЧ отсуживали компенсации…
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