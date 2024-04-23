Фонд держмайна продав майновий комплекс ДП «Інжексбуд» за 27,5 мільйона

На приватизаційному аукціоні було реалізовано єдиний майновий комплекс держпідприємства «Інжексбуд» з базою відпочинку у Київській області. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

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«27,5 млн грн. Такою виявилася переможна ставка під час сьогоднішнього продажу ЄМК ДП „Інжексбуд“ на платформі Prozorro.Продажі», — йдеться в повідомленні.

До складу майнового комплексу входять адміністративні приміщення в центрі Києва площею 62,7 кв.м та база відпочинку у Бориспільському районі.

За словами Коваля, за лот змагалися 21 учасник. У результаті конкуренції ціна зі стартових 6 млн грн зросла у 4,5 раза.

«Після оплати переможцем кошти будуть зараховані до державного бюджету України, із якого фінансуються наші Сили Оборони», — додав голова Фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд державного майна розраховує, що велика приватизація розпочнеться у другому півріччі 2024 року. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 млн грн.