Криптовалютна біржа Woo X запустила продаж токенізованих казначейських векселів США для роздрібних інвесторів. Про це пише CoinDesk.
23 квітня 2024, 18:49
На крипторинку з'явились токенізовані казначейські векселі
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Дохідний продукт під назвою RWA Earn Vaults, був створений у партнерстві з лондонською платформою інституційної токенізації OpenTrade. Операційний директор Woo X Віллі Чуанг назвав появу продукту «важливою віхою».
«Вперше роздрібні користувачі централізованої біржі можуть миттєво отримати доступ до процентного рахунку, забезпеченого казначейськими векселями США», — повідомив Чуанг в електронному листі.
Концепція токенізації, особливо коли йдеться про такі поважні активи, як казначейські облігації США, набула популярності, частково у відповідь на зростання відсоткових ставок, і тепер відповідає поточному криптовалютному буму.
Джерело: Мінфін
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