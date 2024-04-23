На крипторинку з'явились токенізовані казначейські векселі

Криптовалютна біржа Woo X запустила продаж токенізованих казначейських векселів США для роздрібних інвесторів. Про це пише CoinDesk.

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Дохідний продукт під назвою RWA Earn Vaults, був створений у партнерстві з лондонською платформою інституційної токенізації OpenTrade. Операційний директор Woo X Віллі Чуанг назвав появу продукту «важливою віхою».

«Вперше роздрібні користувачі централізованої біржі можуть миттєво отримати доступ до процентного рахунку, забезпеченого казначейськими векселями США», — повідомив Чуанг в електронному листі.

Концепція токенізації, особливо коли йдеться про такі поважні активи, як казначейські облігації США, набула популярності, частково у відповідь на зростання відсоткових ставок, і тепер відповідає поточному криптовалютному буму.