Як тривалість війни позначиться на економіці України. Мінекономіки назвало два сценарії

Міністерство економіки опублікувало два сценарії у своєму консенсус-прогнозі: один — на основі припущення, що війна закінчиться у 2024 році, а другий — на основі припущення, що війна триватиме довше.

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Більшість експертів вважають, що економіка України зростатиме за обома сценаріями:

у випадку закінчення війни у 2024 році зростання реального ВВП буде на рівні 5%;

якщо що війна триватиме довше — зростання ВВП буде на рівні 3,5%.

Економіка критично залежить від надходжень від міжнародних партнерів, які, за прогнозами на середньострокову перспективу, поступово зменшуватимуться.

На 2026−2027 роки експерти в основному припускають зростання економіки в рамках програм відновлення та відбудови, що підвищуватиме роль впливу інвестиційного попиту.

Ураховуючи прогнози експертів, ВВП у 2027 році так і не досягне рівня 2021 року:

91% рівня 2021 року для сценарію закінчення війни у 2024 році,

88% - для сценарію більш тривалої війни.

Інфляція

На 2024 рік експерти поділяють думку, що споживча інфляція буде нижчою, ніж оцінювалася раніше (на рівні 8,5% за рік порівняно з оцінкою 9,1% станом на жовтень 2023 року), але вищою за рівень 2023 року.

Стримувати зростання цін у першій половині року в основному буде чинник достатньої пропозиції завдяки ефектам гарних торішніх врожаїв, потім буде прискорення інфляції через вичерпання домінантної дії цього чинника на фоні нижчого врожаю 2024 року, а також перенесення в ціни ефекту млявої девальвації гривні.

У 2025 році в разі закінчення війни у 2024 році інфляція збережеться на рівні 8,2%, а в разі закінчення війни у 2025 році — зросте до 9,2%.

Дефіцит бюджету

Також очікується, що під час війни дефіцит бюджету залишатиметься на високому рівні.