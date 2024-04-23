Міністерство економіки опублікувало два сценарії у своєму консенсус-прогнозі: один — на основі припущення, що війна закінчиться у 2024 році, а другий — на основі припущення, що війна триватиме довше.
Як тривалість війни позначиться на економіці України. Мінекономіки назвало два сценарії
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Більшість експертів вважають, що економіка України зростатиме за обома сценаріями:
- у випадку закінчення війни у 2024 році зростання реального ВВП буде на рівні 5%;
- якщо що війна триватиме довше — зростання ВВП буде на рівні 3,5%.
Економіка критично залежить від надходжень від міжнародних партнерів, які, за прогнозами на середньострокову перспективу, поступово зменшуватимуться.
На 2026−2027 роки експерти в основному припускають зростання економіки в рамках програм відновлення та відбудови, що підвищуватиме роль впливу інвестиційного попиту.
Ураховуючи прогнози експертів, ВВП у 2027 році так і не досягне рівня 2021 року:
- 91% рівня 2021 року для сценарію закінчення війни у 2024 році,
- 88% - для сценарію більш тривалої війни.
Інфляція
На 2024 рік експерти поділяють думку, що споживча інфляція буде нижчою, ніж оцінювалася раніше (на рівні 8,5% за рік порівняно з оцінкою 9,1% станом на жовтень 2023 року), але вищою за рівень 2023 року.
Стримувати зростання цін у першій половині року в основному буде чинник достатньої пропозиції завдяки ефектам гарних торішніх врожаїв, потім буде прискорення інфляції через вичерпання домінантної дії цього чинника на фоні нижчого врожаю 2024 року, а також перенесення в ціни ефекту млявої девальвації гривні.
У 2025 році в разі закінчення війни у 2024 році інфляція збережеться на рівні 8,2%, а в разі закінчення війни у 2025 році — зросте до 9,2%.
Дефіцит бюджету
Також очікується, що під час війни дефіцит бюджету залишатиметься на високому рівні.
Коментарі - 3
Про це свідчить консенсус-прогноз за квітень 2024-го експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Міністерства економіки. У консенсус-прогнозі враховані прогнози двох груп експертів. Так, оптимістично налаштовані зробили свій прогноз з огляду на те, що війна закінчиться вже цього року. Втім, інша група вважає, що повномасштабне вторгнення триватиме довше. За прогнозом першої групи експертів, що протягом цього року середній курс долара становитиме 42,6 грн. Натомість наприкінці 2024-го вартість сягне 45,7 грн за долар. Тим часом інша група вважає, що середній курс американської валюти буде 42,70 грн. Вже в кінці року долар сягне 44,80 грн.
Это что — фондовый рынок? :))