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23 квітня 2024, 13:45

Банки очікують зростання обсягу коштів населення та бізнесу — НБУ

Банки загалом очікують зростання обсягу фондування від населення та бізнесу в ІІ кварталі, водночас обсяг оптового фондування суттєво не зміниться. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Банки загалом очікують зростання обсягу фондування від населення та бізнесу в ІІ кварталі, водночас обсяг оптового фондування суттєво не зміниться.

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Обсяг зобов’язань банків у І кварталі в цілому збільшився передусім за рахунок зростання обсягів коштів корпорацій. Водночас вперше з ІІІ кварталу 2021 року банки зазначили про зменшення обсягу фондування від населення. Обсяг оптового фондування другий квартал поспіль зростав, переважно в окремих великих банків.

Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції, вважаючи рівень відсоткових ставок не суттєвим фактором для зміни обсягу депозитів.

Середня вартість фондування в цілому знижується третій квартал поспіль. Про зниження вартості коштів бізнесу повідомили майже три чверті респондентів. Водночас ціна депозитів населення збільшилася, переважно в окремих великих банків. Вартість оптових залучень не змінилася.

Майже всі банки очікують зниження вартості депозитів для домогосподарств і корпорацій у ІІ кварталі, водночас ціна оптового фондування не зміниться.

Частка фондування у валюті в І кварталі, за оцінками банків, майже не змінилася, після сталого зниження в попередні три квартали. Три чверті опитаних очікують відновлення тренду та скорочення частки фондування у валюті в ІI кварталі.

Строковість фондування дещо знижується другий квартал поспіль, і така тенденція згідно з очікуваннями банків триватиме в наступні 12 місяців.

Обсяг капіталу за останні 12 місяців зріс у більшості банків, водночас 70% респондентів очікують його збільшення й надалі. Визначальним чинником зростання капіталу респонденти вкотре назвали прибутковість.

Окремі банки припускають скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних вимог чи погіршення макроекономічних прогнозів. Лише 15% фінустанов зазначили про наміри акціонерів збільшувати обсяг капіталу в наступні 12 місяців.

Респонденти другий квартал поспіль відзначають зниження вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців та очікують продовження цього тренду й надалі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
23 квітня 2024, 14:06
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