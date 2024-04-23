Банки очікують зростання обсягу коштів населення та бізнесу — НБУ

Банки загалом очікують зростання обсягу фондування від населення та бізнесу в ІІ кварталі, водночас обсяг оптового фондування суттєво не зміниться. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку .

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Обсяг зобов’язань банків у І кварталі в цілому збільшився передусім за рахунок зростання обсягів коштів корпорацій. Водночас вперше з ІІІ кварталу 2021 року банки зазначили про зменшення обсягу фондування від населення. Обсяг оптового фондування другий квартал поспіль зростав, переважно в окремих великих банків.

Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції, вважаючи рівень відсоткових ставок не суттєвим фактором для зміни обсягу депозитів.

Середня вартість фондування в цілому знижується третій квартал поспіль. Про зниження вартості коштів бізнесу повідомили майже три чверті респондентів. Водночас ціна депозитів населення збільшилася, переважно в окремих великих банків. Вартість оптових залучень не змінилася.

Майже всі банки очікують зниження вартості депозитів для домогосподарств і корпорацій у ІІ кварталі, водночас ціна оптового фондування не зміниться.

Частка фондування у валюті в І кварталі, за оцінками банків, майже не змінилася, після сталого зниження в попередні три квартали. Три чверті опитаних очікують відновлення тренду та скорочення частки фондування у валюті в ІI кварталі.

Строковість фондування дещо знижується другий квартал поспіль, і така тенденція згідно з очікуваннями банків триватиме в наступні 12 місяців.

Обсяг капіталу за останні 12 місяців зріс у більшості банків, водночас 70% респондентів очікують його збільшення й надалі. Визначальним чинником зростання капіталу респонденти вкотре назвали прибутковість.

Окремі банки припускають скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних вимог чи погіршення макроекономічних прогнозів. Лише 15% фінустанов зазначили про наміри акціонерів збільшувати обсяг капіталу в наступні 12 місяців.

Респонденти другий квартал поспіль відзначають зниження вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців та очікують продовження цього тренду й надалі.