Швейцарія повідомила про скорочення заморожених російських активів. У чому причина

Уряд Швейцарії повідомив, що на кінець 2023 року в країні заморозили російських активів на суму 5,8 мільярда швейцарських франків (6,36 мільярда доларів), проте ця сума є меншою в порівнянні з 7,5 млрд франків, заморожених на кінець 2022 року. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на Reuters.

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Причина зменшення

Основною причиною стало зниження ринкової вартості акцій та інших фінансових активів, повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO), який здійснює нагляд за санкціями.

Однак це зниження, ймовірно, викличе критику, мовляв, Швейцарія робить недостатньо для запровадження санкцій, покликаних покарати рф за її вторгнення в Україну.

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Хоча Швейцарія активізувала свої зусилля з боротьби з компаніями та приватними особами, які використовують країну для уникнення санкцій, інші країни хочуть, щоб Швейцарія робила більше.

Заморожена готівка також є лише частиною 150 мільярдів франків російських активів, які, за оцінками Асоціації швейцарських банкірів у 2022 році, перебували у швейцарських банках.

SECO також повідомила, що кількість росіян, чиї кошти підлягають блокуванню в Швейцарії, наразі становить 1 703 фізичні особи, а кількість компаній та організацій, що потрапили під санкції, — 421.

Нагадаємо

Країни «Групи семи» (G7) обговорюють можливість використання заморожених російських активів на суму майже 300 мільярдів доларів як застави для надання кредитів Україні.