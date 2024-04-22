Банки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда

В Україні з початку дії програми «Доступні кредити 5−7−9%» банки видали пільгових кредитів на загальну суму 296,5 млрд грн, із них за минулий тиждень — 2,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 754 пільгові кредити на загальну суму 2,3 млрд грн, з яких 631 кредит — від банків державного сектору економіки на 1,6 млрд гривень.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 7 713 кредитів на загальну суму 29,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 5 722 кредит на 15,4 млрд гривень.