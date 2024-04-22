Банки продовжують потроху піднімати готівковий курс долара

Сьогодні, 22 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,6 грн/$, продажу — 40,1 грн/$ (минулої п'ятниці — відповідно 39,5 грн/$ та 39,9 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.