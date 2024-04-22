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22 квітня 2024, 16:12

Банки продовжують потроху піднімати готівковий курс долара

Сьогодні, 22 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,6 грн/$, продажу — 40,1 грн/$ (минулої п'ятниці — відповідно 39,5 грн/$ та 39,9 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.

22 квітня готівковий курс продажу долара у банківських касах в середньому становить 39,95−40,15 за долар.

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Продаж долара у банках

Найвищу ціну продажу виставив Ідея Банк — 40,30 грн/$.

Долар по 40,20 грн/$ продають — Глобус Банк та Індустріалбанк.

Найдешевше, 39,82 грн/$, долар продає Банк «Львів».

Банк «Південний» виставив у касах продаж долара за 39,95 грн/$.

Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:

Картковий курс

Найвищий курс продажу у Полтава Банку — 40,39 грн/$.

Мінімальний картковий курс продажу поставив Укрсиббанк — 39,60 грн/$.

Середній розмір курсу купівлі картки знаходиться в діапазоні від 39,30 -40,30 грн/$ (Оксі Банк) до 40,10 грн/$ (Банк ¾).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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