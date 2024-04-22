Сьогодні, 22 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,6 грн/$, продажу — 40,1 грн/$ (минулої п'ятниці — відповідно 39,5 грн/$ та 39,9 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.
22 квітня 2024, 16:12
Банки продовжують потроху піднімати готівковий курс долара
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Продаж долара у банках
Найвищу ціну продажу виставив Ідея Банк — 40,30 грн/$.
Долар по 40,20 грн/$ продають — Глобус Банк та Індустріалбанк.
Найдешевше, 39,82 грн/$, долар продає Банк «Львів».
Банк «Південний» виставив у касах продаж долара за 39,95 грн/$.
Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:
- Ощадбанк (1181 відділення) — 39,60−40,15 грн / $;
- Приватбанк (1127) — 39,45−40,05 грн / $;
- Райффайзен Банк (332) — 39,95−39,96 грн / $;
- Укрсиббанк (223) — 39,60−40,15 грн / $;
- ПУМБ (222) — 39,60−40,10 грн / $.
Картковий курс
Найвищий курс продажу у Полтава Банку — 40,39 грн/$.
Мінімальний картковий курс продажу поставив Укрсиббанк — 39,60 грн/$.
Середній розмір курсу купівлі картки знаходиться в діапазоні від 39,30 -40,30 грн/$ (Оксі Банк) до 40,10 грн/$ (Банк ¾).
Джерело: Мінфін
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