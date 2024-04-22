Польські фермери припинили страйк та розблокували п/п «Ягодин-Дорогуськ». Наразі він працює у штатному режимі в обох напрямках. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.
22 квітня 2024, 14:56
Польські фермери розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»
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Що відомо
«Станом на 13:40 год. 22 квітня припинено страйк польських перевізників та розблоковано п/п «Ягодин-Дорогусь», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Вони опинилися на межі банкрутства через уже кількамісячну блокаду польсько-українського кордону. Про це пише польське видання Wiadomosci.
«Це і логісти, і експедитори, і транспортники, але ще й перевантажувальні термінали. Деяким загрожує банкрутство, інші масово звільняють працівників», — розповідає люблінський воєвода Кшиштоф Коморський. Один із підприємців Яцек Корженєвський поскаржився, що від початку блокування кордону оборот його компанії впав приблизно на 60%. Зараз у нього працюють 80 людей, але вони можуть залишитися без роботи, якщо ситуація затягнеться. «Не може бути, щоб одна соціальна група переслідувала свої цілі за рахунок інших підприємців, робочих місць і наших компаній. Це боляче, тому що ми не тільки втрачаємо фінансову ліквідність, але ми також втрачаємо ринок, на якому працювали багато років. Йдеться не лише про підприємців, а й про сотні робочих місць», — сказав Корженєвський. Він скаржиться, що через блокування прикордонних переходів польські експортери та імпортери втрачають ринок збуту в Україні, а також втрачає роль транзитної сторони. Натомість цю роль отримала Румунія.