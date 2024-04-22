Валютні облігації України зросли на тлі схвалення допомоги у США

Українські валютні облігації зросли після того, як Палата представників США на вихідних схвалила пакет фіндопомоги на суму $61 мільярд. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Облігації з погашенням у 2026 році, які минулого тижня впали до найнижчого рівня за місяць, на початку торгів у Лондоні подорожчали на 0,9 цента до понад 33 центів, продемонструвавши найкращі показники серед доларових облігацій країн, що розвиваються.

«Ухвалення пакету допомоги стало великим полегшенням для інвесторів, які все більше занепокоєні тим, що росія може знову захопити ініціативу на полі бою», — сказав портфельний менеджер Neuberger Berman Asset Management Каан Назлі.

Виплати за непогашеними міжнародними облігаціями країни на суму $20 мільярдів були припинені два роки тому після вторгнення росії.

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