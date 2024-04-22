Пенсія в Україні: Близько 62% пенсіонерів отримують до 5 тисяч гривень на місяць

Переважна більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії, розмір яких не перевищує 5 000 грн на місяць. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України .

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Скільки пенсіонерів в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн є працюючими особами. Переважна більшість пенсіонерів (72,95%) отримують виплати, призначені за віком.

Середній розмір пенсії

Середній розмір пенсій в Україні на 1 квітня становить 5 743,27 грн. У працюючих пенсіонерів — 6 094,28 грн.

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Пенсія менше ніж 5 тисяч

Більшість пенсіонерів — 62,7% — отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 26,86% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 17,27% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 18,61% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн.

При цьому чверті українських пенсіонерів (25,22%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн. Понад 10 000 грн отримують лише 12,06% пенсіонерів.