Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів. Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
22 квітня 2024, 11:37
Нацкомісія включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 14 компаній
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Хто потрапив до списку
- OT Platform
- Strifor LTD
- MTrading
- Danwell
- Startrader
- Libertex
- Fondexx
- IFC Markets
- Gann Market
- Bluestone Mining
- Eternity Prime Limited
- Blueskyminer
- ARK Mining
- BTC Mining
Повний список проєктів можна переглянути — «Захист прав інвесторів».
Джерело: Мінфін
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