Які авто преміумкласу купують українці

За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміумкласу. Про це повідомляє Укравтопром.

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Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

В цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.

Де купують найбільше

Більш ніж половину (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

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