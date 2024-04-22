Халвінг Біткоїна 2024: що потрібно знати й до чого готуватися

Лічильник на сайті CoinMarketCap показує, що халвінг Біткоїна має відбутися вже 19 квітня. Однак є ймовірність, що він настане на день пізніше. Це залежить від швидкості обробки блоків BTC. У будь-якому разі чекати залишилося зовсім небагато. Головна подія відбудеться вже цього тижня. Розповідаємо, що обов'язково потрібно мати на увазі та чого чекати після подвійного скорочення.

Ціна Біткоїна після халвінгу — прогнози експертів

Халвінг Біткоїна — це масштабна подія, яка безпосередньо впливає на кількість токенів, що перебувають в обігу. Коли винагорода за обробку блоків BTC скорочується, зменшується і кількість монет. Як наслідок, такий дефіцит призводить до підвищення їхньої ціни.

Відбувається цей процес кожні 4 роки. Наприклад, у 2009 році винагорода за майнінг становила 50 BTC. Зараз вона зменшилася до 6,25 BTC за блок. Після чергового скорочення майнери отримуватимуть вже 3,125 BTC.

Як явище, халвінг необхідний, щоб обмежити загальну кількість монет, яка перебуває в обігу. Завдяки йому запобігається надвиробництво токенів, а їхня цінність постійно зростає.

Оскільки Біткоїн — це вкрай волатильний актив, передбачити його розвиток буває досить складно. Авжеж, як правило, після халвінгу ціна BTC починає рухатися вгору. Однак на ринку завжди можуть з'явитися різні чинники, які в підсумку здатні знизити його цінність на $10 тис. і більше.

Експерти Bernstein припускають, що до кінця поточного року монета зможе досягти позначки в $80−90 тис. Саме така ціна стане «трампліном». Відштовхнувшись від нього, Біткоїн піде ще вище і навіть добереться до рівня в $150 тис. На це вплине пік «бичачого» ралі у 2024−2025 рр.

Ще одним вирішальним фактором стануть і ETF-фонди, які користуються дедалі більшим попитом серед інвесторів.

Ще один аналітик — PlanB — повідомив, що халвінг цього року не відрізняється від минулих. Це означає, що до кінця року монета здатна досягти позначки в $100 тис., а вже наступного року — $300 тис.

Фахівець з Bloomberg теж зазначив, що халвінг укупі зі схваленими опціонами на цифрове золото здатний підняти ціну BTC.

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Насамкінець

Передбачити точний розвиток Біткоїна після халвінгу досить складно. Однак завдяки досвіду минулих років аналітики можуть припустити стрімке зростання. Вони вважають, що токен здатний піднятися до нових висот. Тому має сенс розглянути як об'єкт інвестицій як сам BTC, так і 99BTC. Останній пропонує універсальну систему пасивного заробітку відразу двох згаданих монет.