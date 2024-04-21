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21 квітня 2024, 14:06

рф продовжить атакувати енергетику, але тотального блекауту в Україні не буде — міністр енергетики

росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти. Та навіть попри ворожі атаки, блекауту в Україні не буде. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, повідомляє «Суспільне».

росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти.
Фото: wikipedia.org

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«На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде», — сказав міністр.

Хоч тотальних вимкнень світла не буде, Галущенко заявив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

«Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось», — додав міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 квітня 2024 року унаслідок масованої ракетної атаки війська російської армії повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

Крім того, росіяни вивели з ладу Дніпровську ГЕС, До цього вони поцілили в Зміївську ТЕС в Харківській області, та ще в одну ТЕС — Вуглегірську, яка знаходиться під окупацією з липня 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Rubi0
Rubi0
21 квітня 2024, 14:22
#
Но тариф по 10 грн за киловатт может и будет, бо электроэнергия с Европы не бесплатная.
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0
mphet26
mphet26
21 квітня 2024, 15:01
#
Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, который возглавляет Комитет по вопросам энергетики, заявил, что себестоимость киловатт-часа достигла 3,50 грн.
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