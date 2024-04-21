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21 квітня 2024, 12:11

Сума завданих збитків унаслідок обстрілів Курахівської ТЕС становить майже мільярд гривень

Унаслідок ворожих обстрілів земельним ресурсам Курахівської ТЕС було завдано збитків на суму понад 986 млн грн, ще 1 млн грн збитків було завдано навколишньому середовищу. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Унаслідок ворожих обстрілів земельним ресурсам Курахівської ТЕС було завдано збитків на суму понад 986 млн грн, ще 1 млн грн збитків було завдано навколишньому середовищу.
Фото: t.me/DonetskaODA

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«Державна екоінспекція в Донецькій області виконала розрахунки розміру шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів Курахівської ТЕС унаслідок збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. Сума завданих збитків земельним ресурсам території Курахівської ТЕС становить понад 986 млн грн», — ідеться в повідомленні.

Також інспекція виконала 10 розрахунків збитків за забруднення атмосферного повітря. Унаслідок забруднення повітря, що виникло внаслідок бойових дій, загальний розмір збитків, завданих навколишньому середовищу, становить понад 1 млн грн.

Крім цього, зафіксовано 14 випадків засмічення земель Курахівської ТЕС нафтопродуктами і відходами від руйнувань унаслідок постійних російських обстрілів м. Кухохового.

«Розраховані збитки й надалі мають стати підставою для стягнення з країни-агресора всієї шкоди, заподіяної навколишньому середовищу України», — наголосили в ОВА.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 квітня 2024 року війська російської армії повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

Джерело: Мінфін
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